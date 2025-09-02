2日、性的姿態等撮影の疑いで新潟市西区に住む無職の男（20）が逮捕されました。警察によりますと、男は8月31日に新潟市内の屋内で知人関係にあたる16歳未満の少女の裸をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。被害関係者から別の被害について通報があり、警察が調べていたところ、男の容疑が浮上したということです。男は警察の調べに対し「間違いありません」と容疑を認めていて、警察は男の動機など詳しく調べて