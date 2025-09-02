元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。大きなハローキティがデザインされたショッピングバッグを手に入れたことを報告しました。 【写真を見る】【辻希美・長女】希空「どデカキティGET」と報告巨大ハローキティのショッピングバッグを披露希空さんは、「どデカキティGET」というコメントと共に複数の写真を公開しました。公開された写真には、夜の街中