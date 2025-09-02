俳優キム・ガプスがBTSのJINとの特別な縁を明かし、自身がARMY（BTSファン）であることを告白した。【写真】BTS・JIN、“ワールドワイド・ハンサム”な美談9月1日に配信されたYouTubeチャンネル「乾杯する兄さん」には、キム・ガプスがゲスト出演した。この日、キム・ガプスは自身が「ARMY」になったエピソードを紹介。「私はARMYだ」と明かした彼は、「（BTSのファンクラブに）加入したけど海外を飛び回るから追いかけることはで