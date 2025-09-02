日本陸連が2日、都内で会見し、13日に国立競技場で開幕する世界選手権の日本代表を発表した。既に決定している23人を含め、全代表80人の一覧を公表した。注目の男子400メートルリレー代表「リレー侍」には桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東大）、サニブラウン・ハキーム（東レ）の個人100メートル代表に加え、大上直起（青森県庁）、井上直紀（早大）、小池祐貴（住友電工）が入った。さらに男女混合1600メートルリレー代