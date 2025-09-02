東京・世田谷区で韓国籍の女性の首を切り付け殺害したとして韓国籍の男が逮捕された事件で、男が口頭注意を受けたほか、「彼女に接近せず連絡を取り合いません」という上申書を書いていたことがわかりました。【写真を見る】「彼女に接近せず連絡を取り合いません」逮捕された韓国籍の30歳男が上申書 女性と別れることに同意か東京・世田谷区で韓国籍の40歳女性が首切られ死亡した事件この事件はきのう、世田谷区で韓国籍の