サッカーのオーストラリア2部ウロンゴン・ウルブズは2日、J1横浜F・マリノスから元日本代表MF山村和也（35）が加入したと発表した。クラブ公式サイトでは山村がウロンゴンのユニホーム姿で記念撮影した様子を掲載。これまでの経歴や川崎Fでリーグ制覇に貢献した実績を紹介しつつ、クラブのトリー・ラヴァル会長が「カズヤのような実績を持つ選手、つまり常にトロフィーを掲げ、最高レベルで活躍してきた選手を獲得することは、