前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、秋田県内は１日夜から大雨に見舞われた。河川の氾濫や家屋への浸水被害の恐れがあるとして、仙北市西木町上桧木内地区（１８５世帯３７８人）と五城目町内川地区（１６４世帯３３５人）に２日午前、避難情報で危険度が最も高い警戒レベル５の「緊急安全確保」が発令された。県によると、午前１１時現在、けが人などの情報は確認されていないという。