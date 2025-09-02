秋田県では北部を中心に大雨となっていて、土砂災害への厳重な警戒が必要です。きょうの秋田県内は、前線や暖かく湿った空気の影響により、広い範囲で雨となっていて、北部を中心に激しく降っています。この雨で県内では現在、仙北市と五城目町に緊急安全確保が発令されているほか、秋田市など5つの市と町に避難指示が発令されています。県内では、きょうからあすにかけて総降水量が200ミリを超える所がある見込みで、秋田地方気象