WRC（世界ラリー選手権）が南米パラグアイで初開催。日本時間9月1日まで熱戦が繰り広げられた同大会で激しい悪路によりマシンが激しく揺られ、衝撃でコ・ドライバーが手元からペースノートを離してしまうシーンがあった。【映像】衝撃でノート舞う驚きの光景（車載カメラ）次戦チリと合わせて“南米2連戦”の初戦となる今大会は、パラグアイの首都アスンシオンの南東に位置する「エルカルナシオン」を中心に行われた。森林や草