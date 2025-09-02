きょうも東日本や西日本で厳しい残暑が続いています。関東の内陸などでは40℃に迫る危険な暑さになることが予想されていて、引き続き熱中症などに注意が必要です。記者「午前10時半すぎの東京・銀座です。温度計では37℃と表示されています」きょうも朝から気温が上昇しています。東京都心では午前10時前に35℃を観測。今年の「猛暑日」はこれで27日目となり、年間の最多記録を更新しました。「もうちょっと勘弁してほしい暑さです