東京証券取引所2日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日終値からの上げ幅は一時200円を超えた。前日に500円超下落した反動で幅広い銘柄に買い戻しが入った。午前終値は前日終値比104円09銭高の4万2292円88銭。東証株価指数（TOPIX）は14.58ポイント高の3077.77。前日は中国の電子商取引（EC）大手アリババグループによる新たな人工知能（AI）向け半導体の開発が伝わり、関連株を中心に売られた。2日