【明治安田J1リーグ】ヴィッセル神戸 1ー0 横浜F・マリノス（8月30日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】後頭部にジャンピングニーを喰らう危険接触の瞬間後頭部にジャンピングニーを食らって倒された選手にイエローカードが提示された。このジャッジが物議を醸している。J1リーグ第28節でヴィッセル神戸と横浜F・マリノスが対戦。その64分のことだ。左サイドでのルーズボールに横浜FMのMF喜田拓也が反応して回収しようとし