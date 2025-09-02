きのう夕方、山形県天童市の市街地でクマが目撃されました。これを受け、けさもパトロールが行われたほか、児童の登校にも影響が出ています。 【写真を見る】児童は警戒の中での登校...天童市の市街地にクマ県はクマ出没警報を今月末まで延長（山形） 佐藤友美アナウンサー「現場付近の交差点です。市からの連絡を受け、児童の登校時間に合わせて学校の方も見守りを行っています」 クマの目撃情報を受け、きょう