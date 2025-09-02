９月１日夜、札幌市手稲区のリサイクルショップで発生した３人組による強盗致傷事件で、付近の防犯カメラにはいまも逃走している３人組とみられる人物が出入りする様子が映っていました。これは強盗致傷事件のあったリサイクルショップをとらえた防犯カメラの映像です。一台の車が店の中に入り、何者かが出入りする様子も確認できます。札幌市手稲区新発寒５条７丁目のブランド品を扱うリサイクルショップで、１日午後６時４０分ご