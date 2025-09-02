教師らのグループが児童の盗撮画像などをSNSで共有していたとされる事件で、9月1日に新たに逮捕された男が、勤務していた小学校で盗撮をしたとみられることが分かりました。横浜市に住む中学校教師・石川勝也容疑者(28)は、2024年9月から12月にかけ、神奈川県内で13歳未満の女の子2人の下着を盗撮しSNSのグループに共有した疑いで9月2日朝、送検されました。石川容疑者は、「性的欲求を満たすためだった」などと