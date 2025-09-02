今日2日もたっぷりの日差しと暖気で午前中から猛暑日が続出。仙台市では9月なのに37℃を超えて、過去の最高気温を更新。東京都心は午前10時台には35℃以上となり、今年27回目の猛暑日に。明日3日も関東の内陸部で40℃に迫る危険な暑さ。屋外の活動など熱中症に厳重警戒。今日2日9月なのに午前中から記録的暑さ今日2日は、東北南部や関東から九州にかけて、たっぷりの日差しと暖気で午前中から猛暑日が続出しています。午前11時30