金沢市議会の9月定例会が開会しました。村山市長は、8月の大雨被害からの復旧と生活再建支援を行う考えを示しました。 金沢市・村山 卓 市長：「被災地域の一日も早い復旧と生活再建に向けて、今回の補正予算において、災害復旧経費のほか、市独自の支援策をお諮りしています」2日開会した金沢市議会で村山市長は、8月の大雨で床上浸水または準半壊以上の被害を受けた世帯に、生活再建のための支援金を支給するとしました。また