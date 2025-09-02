アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。さらに短くなった「ニューヘアー」を公開した。【写真】「か、カッコイイ…!!!」バッサリカットした玉井詩織玉井は「9月！」とつづり、複数枚の写真とともにヘアカットを報告。襟足はバッサリカットし、前髪を長めに残したシックなショートヘアーを披露している。この投稿にファンからは「か、カッコイイ…!!!」「めちゃくちゃ似