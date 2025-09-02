占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。さそり座さん（10月24日〜11月22日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって才能とは、「業（ごう）」です。さそり座に生まれたということは、人生を深く濃く味わい尽くすということです。軽くあっさりこなせることは稀で、記憶にも残