ガザに向け船で再出発したグレタ・トゥンベリさん（右から2人目）ら＝1日、スペイン・バルセロナ（ロイター＝共同）スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんらを乗せた「グローバル・スムード船団」が1日、飢餓に苦しむパレスチナ自治区ガザの住民に支援物資を届けるため、スペイン・バルセロナを出発した。船団が交流サイト（SNS）で明らかにした。8月31日に出発したが、荒天のためいったん引き返していた。再出発し