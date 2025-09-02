「うな重」好きな方も多いのではないでしょうか。そんなうな重ですが、お財布に優しいかと言われるとそうではないのが正直なところ…。でも朗報です！「ある野菜」をうなぎに見立てた「なんちゃって蒲焼き丼」をクレラップ公式インスタグラム（@krewrap_kureha）が紹介しています。試してみては如何でしょうか。【動画】うなぎの代わりに夏野菜で蒲焼丼！美味しい甘辛味でご飯がすすむ！▽材料（2人前）・なす2〜3本（200g）・片