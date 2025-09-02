寧夏回族自治区銀川市で8月31日に開かれた第7回中国-アラブ諸国博覧会の第6回シリーズ記者会見で、同博覧会において合意した業務提携は331件、実施の意向が表明されたプロジェクトの投資額は合わせて1077億5000万元（約2兆2088億円）に達したことが明らかになった。うち、10億元（約205億円）以上のプロジェクトが28件あり、総投資額は785億7000万元（約1兆6105億円）と全体の72．9％を占めた。銀川市で8月28日から31日まで開催さ