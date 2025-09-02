中国国際貿易促進委員会によると、第18回中国-中南米企業家サミットが今年の11月3日から4日にかけて中国の河南省で開催されます。今回のサミットは「新しさと知性を志向、未来を共に勝ち取る」をテーマに掲げ、中国と中南米側の貿易促進機関と商工会協会による円卓会議、シンクタンク協力対話など一連の活動が行われます。サミットの趣旨は、中国と中南米の互恵協力の新たな動力を育成し、産業チェーンやサプライチェーン協力の新