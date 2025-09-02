毎日エアコンをつけっぱなしで、気づくと体のしんから冷え冷えに。上着を羽織ったり、エアコンの温度を上げて対策するのも大切ですが、体の内側から温めるのも効果的です。とはいえ、夏の暑い日に温かいものを作るのもおっくう……。そんなときは、レンジ加熱で簡単＆何にでも使える『万能しょうがだれ』がおすすめ！じつは、しょうがは加熱することで、体を温める効果を発揮してくれるんですよ♪〈生〉と〈加熱〉、しょうがの効果