秋田県五城目町では午前10時までの12時間で101.5ミリの雨が降りました。町は河川の氾濫が発生したとして、内川地区の164世帯335人に大雨警戒レベルのうち最も高いレベル5の緊急安全確保を出しています。この地区を流れる内川川は、2023年と2022年、2年続けて氾濫し、周辺の住宅に浸水被害が出ました。また秋田県仙北市は、桧木内川が氾濫する危険があるとして、西木町上桧木内地区の185世帯378人に緊急安全確保を出しています。桧