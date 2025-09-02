今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ぼくらは無力だけれど」の第112回が9月2日に放送され、反響を呼んでいます。【写真】階段を元気に駆け上がるのぶ視聴者が注目したのが、蘭子と八木のシーンです。八木が蘭子の家を訪ねてくると、蘭子は引っ越し作業の途中でした。蘭子の戦死した婚約者・豪の半纏が飾ってある部屋で、八木と蘭子は会話をします。その後、部屋を出た八木