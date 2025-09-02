県内は雷を伴って非常に激しい雨が降り大雨となっているところがあります。五城目町や仙北市の一部地域には、大雨警戒レベル5段階のうち最高レベルの緊急安全確保が出されています。命を守る行動をとるとともに、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。熊谷奈都子記者「午前8時前の秋田駅です。10分ほど前から大きな雷の音とともに雨脚が強まり始めました。周りの音が聞こえなくなるほど強い雨が降っています」前