「スターバックス」は、9月3日（水）から、秋のグッズを発売。中秋の名月の時期に合わせ、三日月を運ぶウサギたちの旅をテーマにした秋らしいカラーのグッズが並ぶ。【写真】フィギュアが付いたタンブラーがかわいすぎる！スタバ秋グッズ一覧■オンラインでは先行販売中今回発売される「MOON DELIVERY BUNNY」は、温かさと豊かさを象徴する三日月を運ぶウサギたちの旅をテーマに、秋らしいカラーやデザインのグッズをそろえ