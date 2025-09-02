服を着たまま海や川に転落した時の対応や、救助方法について学ぶ訓練が倉敷市で行われました。 【写真を見る】服を着たまま海や川に転落したら？「力をぬいて浮かんで待つ」など対応と救助方法を学ぶ訓練【岡山】 水島中央公園のプールで行われた訓練は、ENEOS水島製油所が桟橋など構内での落水事故に備えて行ったもので、約40人が参加しました。 指導した水島海上保安部は、着衣のまま海に落ちると動きづらくなりあわて