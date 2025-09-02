四国の水がめ、高知県の早明浦ダムの貯水率が低下していることから、香川用水への供給量を20%減らす第一次取水制限が始まりました。 【写真を見る】香川用水の第一次取水制限が始まる香川県が節水を呼び掛ける 午前9時、節水を呼び掛ける看板が香川県庁に設置されました。 早明浦ダムの午前0時現在の貯水率は66.8%で、今後まとまった雨がなければさらなる低下が予測されることから、香川用水への供給量が20%カットされます。