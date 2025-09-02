１日午後２時４０分頃、高知県日高村沖名の山中で、「男性が木に引っかかっておりられなくなっている」と地元消防に通報があり、高知市中久万の会社役員、堀川幾広さん（７５）がパラグライダーごと木に宙づりになっているのが見つかった。堀川さんは約１３時間後の２日未明に救助されたが、その場で死亡が確認された。県警土佐署によると、堀川さんは１日、現場から約５００メートル東の石土ノ森山頂付近にあるパラグライダー