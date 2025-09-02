一般女性との結婚を発表したYouTuberのはじめしゃちょーさんが2025年8月31日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、プロポーズの方法を明かした。お相手は「芸能活動とかもしていません」はじめさんは30日に公開した動画で結婚したことを報告。お相手は「一般の女性の方」で、「僕みたいにYouTuberとかインフルエンサーとか、何かメディアに出るお仕事をされてるわけではなくて、芸能活動とかもしていません」と説明している。