【赤ペン！】先月２５日夜、長嶋茂雄さんの長男でタレントの一茂が日本テレビ「しゃべくり００７」に出演。巨人に在籍していた１９９６年、自分が起こした舌禍事件を振り返った。土井正三守備コーチに延々とバント練習をやらされてプッツン。練習後、選手や記者の前で「何様のつもりだ！いらねえよ、あんなやつ！」と土井コーチについて暴言を並べ立てたのである。この一件はスポーツ紙の１面で報じられ、球団は一茂に罰金５