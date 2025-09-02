日本陸上競技連盟は２日、世界選手権東京大会に出場する日本代表選手を発表した。すでに公表されている内定者２３人と合わせた選手団は８０人。注目の男子１００メートルでは、今季に自身２度目の９秒台を出した日本選手権（７月）覇者の桐生祥秀（日本生命）、１０秒００の自己ベストを持つ２１歳の守祐陽（大東文化大）、昨年のパリ五輪で９秒９６を出したサニブラウン・ハキーム（東レ）の３人が選ばれた。男子４００メート