日本陸連が追加で発表した世界選手権代表に、800メートルで日本記録を持つ女子の久保凜（東大阪大敬愛高）と男子の落合晃（駒大）、男子のリレーメンバーに柳田大輝（東洋大）と清水空跳（石川・星稜高）も名を連ねた。