日本陸連は２日、東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）の日本代表選手８０人を発表。男子１００メートルは桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東大）、サニブラウン・ハキーム（東レ）で、加えて男子４００メートルリレーのメンバーに大上直起（青森県庁）、井上直紀（早大）、小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、清水空跳（星稜高）が入った。日本陸連の山崎一彦強化委員長は「まず私たちは最終日のリレ