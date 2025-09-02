【丹東（中国遼寧省）＝出水翔太朗、ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は２日未明、専用列車で中朝国境を通過して中国入りした。北京で３日に開かれる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードに出席する。党機関紙「労働新聞」電子版が２日午前に伝えた。北朝鮮メディアが最高指導者の動静を速やかに伝えるのは異例だ。正恩氏の訪中は２０１９年１月以来、約６年半ぶりとなる。同紙による