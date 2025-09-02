Ｄａｉｉｃｈｉ―ＴＶ（静岡第一テレビ）の夕方情報バラエティー「まるごと」（月〜金・午後６時１５分〜７時）が、８月の視聴率で５・７％をマークし、同時間帯では６か月連続トップとなった。視聴率調査指標が個人視聴率へ移行した２０２０年度以降での新記録を達成。２３年４月の改編で１７時台から１８時台に移動し好調を維持している。番組は昨年１０月に３０周年を迎え、今年は人気お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹を起用した