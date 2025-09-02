◆米大リーグレイズ１０―２マリナーズ（１日、米フロリダ州タンパ＝スタインブレナーフィールド）マリナーズが敵地でレイズに敗れ、カード初戦を落とした。地区首位アストロズとは３ゲーム差に広がった。本塁打トップのＣ・ローリー捕手は「２番・捕手」でスタメン出場し、右前安打２本を放ったが、６戦連続ノーアーチで５１本で足踏みとなった。Ｒ・アロザレーナ外野手は２４年７月にマリナーズへ移籍して以来、古巣タン