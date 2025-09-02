岐阜県瑞浪市で9月1日夜、横断歩道を渡っていた81歳の男性が軽自動車にはねられ、搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、1日午後7時過ぎ、瑞浪市陶町猿爪の市道で横断歩道を渡っていた、近くに住む無職の小木曽琢夫さん(81)が、走ってきた軽自動車にはねられました。小木曽さんは意識のない状態で病院に運ばれ、およそ4時間半後に死亡が確認されました。軽自動車を運転していた伊藤真臣容疑者(52)は、事故の後、