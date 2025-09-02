シンガーソングライターの山本彩（32歳）が9月1日、人気ゲーム「Apex Legends（エーペックスレジェンズ）」をやっていたところ、若い女の子に「うるせぇババア」と言われたと告白し、反響を呼んでいる。山本はこの日、「野良でVC（ボイスチャット）つけてAPEXやってたら『うるせぇババア』って若い女の子に言われた」と告白。そして「平成1桁ガチババアは喋ることも許されない（笑）」と笑った。これに、山本と同世代と思われるフ