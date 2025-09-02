きのう夜、三重県鈴鹿市で大型トレーラーと乗用車が衝突し、乗用車に乗っていた18歳の女性が死亡、2人が重軽傷を負いました。 【写真を見る】大型トレーラーと乗用車が衝突 後部座席の女子大学生死亡 大破した車と事故現場 警察によりますときのう午後10時過ぎ、鈴鹿市下大久保町の国道1号の交差点で、直進していた大型トレーラーと脇道から出てきた乗用車が衝突しました。この事故で、乗用