こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。さぁ、いつも通りクイズからいきますね。「砂をかむような思いがした」などと使われる「砂をかむよう」という慣用句。「文化庁国語に関する世論調査」の平成30年度版の中でこの言葉の調査が行われています。では、その調査内で、「砂をかむよう」の「辞書上で主に本来の意味とされてきたもの」は次のうちどちらでしょうか？1.悔しくてたまらない様子2.無味乾燥でつまらない様子