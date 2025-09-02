大久保嘉人氏がアルビレックス新潟バルセロナのクラブダイレクターに就任スペイン・バルセロナを拠点とするサッカー留学プログラム「アルビレックス新潟バルセロナ」は9月1日、元日本代表FWの大久保嘉人氏が2025-26シーズンよりクラブダイレクターに就任したと発表した。NSGグループが運営する同プログラムは、2013年の設立以来、80名超の日本人留学生を輩出してきた実績を持つ。新潟バルセロナは2013年に設立。日本人留学生が