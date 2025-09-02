元プロ野球・メジャーリーガーの中島宏之氏（43）の妻でモデルの相沢紗世（47）が1日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフ場での2ショットを披露した。【写真】「ついに100切りー」ゴルフ場での2ショットを披露した相沢紗世＆中島宏之夫妻相沢は「ついに100切りー」と文字の入った中島氏との2ショット写真とともに、「長い道のりだったけど嬉しい」とうれしそうに報告した。この投稿にファンからは「素晴らしい」「おめでと