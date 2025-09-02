ガットゥーゾ監督が初陣を迎えるイタリア代表は今月のインターナショナル・マッチデーで2026年北中米共催ワールドカップ（W杯）欧州予選のゲームを戦う。歴代2位タイの4回優勝を誇りながら2大会連続の予選落ちの憂き目に遭っているイタリアは、6月の活動後に就任したジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が初陣を迎える。6月の欧州予選では、イタリアにとっての初戦でノルウェーに0-3の完敗を喫してルチアーノ・スパレッティ監督の