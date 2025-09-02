中村敬斗に残された選択肢フランス2部スタッド・ランスは、スペイン1部ビジャレアルから届いたFW中村敬斗へのオファーを拒否したとフランス紙「レキップ」が報じた。これにより、スタッド・ランス残留の可能性が高まり、移籍の選択肢として残っているのはトルコになると併せて伝えられた。昨季はフランス1部リーグで戦ったスタッド・ランスだが、プレーオフの末に2部降格が決定。FW伊東純也（→KRCヘンク／ベルギー）ら主力選