暑い夏は、家の中でも飲み物を飲む回数が増える季節。でもこの時期は、すぐに氷が解けてしまって薄くなるのが気になるところ…。そこでおすすめしたいのがダイソーのコーヒー豆デザインの製氷皿。コーヒー豆に合わせて、コーヒーで氷を作れば、最後まで濃いアイスコーヒーを楽しめます♪早速チェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アイストレー（4個、コーヒー豆）価格：￥110（税込）サイズ（約）：