秋田県では大雨となっていて、警戒レベル5の緊急安全確保が出されました。【映像】氾濫する川の様子2日は低気圧や前線の影響で、東北地方を中心に激しい雷雨となっています。午前9時15分に秋田県五城目町内川地区の164世帯335人、その後、仙北市西木町上桧木内地区の185世帯378人を対象に緊急安全確保が発令されました。大雨災害の危険度が急激に高まっています。命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保してく