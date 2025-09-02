ソニーは、ブルーレイディスクレコーダー等で対応している「Video & TV SideView」アプリについて、2027年3月30日をもってサービスを終了すると発表した。2027年3月31日以降は、アプリの画面にサービス終了のお知らせが表示され、すべてのサービスのご利用ができなくなる。 サービス終了後は、同アプリからのリモコン、録画予約(ホームネットワーク内から)、